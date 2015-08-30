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    Пожар в Саудовской Аравии: два человека погибли, 105 пострадали

    Загорелось подвальное помещение здания, принадлежащего нефтяной компании Saudi Aramco

    Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ В жилом комплексе Radium для сотрудников нефтяной компании в городе Эль-Хубар в Саудовской Аравии произошел сильный пожар.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, в результате два человека погибли, еще 105 получили ранения.

    Загорелось подвальное помещение здания, принадлежащего нефтяной компании Saudi Aramco.

    Возгорание произошло рано утром в воскресенье, в 5.45. Отряды городской самообороны и пожарные из Saudi Aramco приступили к эвакуации жителей дома. В числе прочего погорельцев приходится снимать с крыши вертолетом.

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