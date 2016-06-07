​Пожар в пригороде Парижа унес жизни пяти человек

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли и еще 11 получил ранения в результате пожара в жилом доме в парижском пригороде Сен-Дени, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Возгорание произошло в четырехэтажном жилом доме в центре города минувшей ночью. В результате пожара обрушились перекрытия и лестничный проход на четвертом этаже. Пожарным расчетам понадобилось 3 часа на ликвидацию пламени.

В здании было обнаружено 5 тел, двое из 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает. Причина и точное место возгорания устанавливаются. По словам заместителя мэра города по жилищным вопросам Стефана Пе, "здание является достаточно старым, однако его состояние не было аварийным".