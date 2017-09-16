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    Пожар в одесском лагере: погибло 3 человека - ОБНОВЛЕНО

    Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Три ребенка погибли во время ночного пожара в детском лагере в Одессе, сообщил советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. Внутри находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горящем корпусе.

    *** 04:24

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/  Один ребенок погиб при пожаре в детском лагере в Одессе. 

    Как передает  Report со ссылкой на РИА Новости, сообщается о нахождении фрагментов тела одного ребенка.

    *** 03: 47 

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Одессе горит муниципальный детский оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория" на улице Дача Ковалевского.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, возгорание произошло в 23:30. Пожарная сигнализация по словам очевидцев не сработала. Дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию детей.

    Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. Сейчас пожарные пытаются организовать подсчет. На месте дежурят несколько машин скорой помощи, в том числе реанимация.

    Сообщается об одном ребенке, который надышался дымом. Медики оказывают девочке помощь. Больше информации о пострадавших не поступало.Часть детей надышались дымом, часть — находятся в шоковом состоянии.

    Трое детей выпрыгнули из окон горящего корпуса. По информации врачей скорой помощи, они госпитализированы. У одного ребенка — травма от падения, двое отравились продуктами горения.

    Не досчитались троих детей. По словам очевидцев, они, испугавшись, могли убежать в сторону пляжа. 

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