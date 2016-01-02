​Пожар в небоскребе Дубая затронул 40 этажей

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Пожар, который вспыхнул в отеле Address Downtown в Дубае в новогоднюю ночь, затронул 40 этажей 64-этажного здания.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава гражданской обороны Дубая Рашид Тхани аль-Матруши, который курировал операцию по тушению огня.

Пожар начался в 21:30 по местному времени 31 декабря предположительно на 20-м этаже, огонь поднялся почти до крыши здания. Причина возгорания выясняется. Постояльцы отеля были эвакуированы и размещены в других гостиницах города. Чтобы полностью потушить пожар, понадобилось 14 часов, отметил аль-Матруши.

По его словам, лифты в отеле были остановлены, и пожарным пришлось преодолевать несколько десятков этажей. Сильный ветер осложнял тушение пожара. В настоящий момент в здании работают следователи.

Как заявил командующий дубайской полиции Хамис Матар аль-Мазейна, незначительно пострадали 14 человек.