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    ​Пожар в музейном комплексе в Париже охватил 10 тыс. квадратных метров

    Пожар в музейном комплексе науки и промышленности Парижа произошел в ночь на четверг

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Пожар в музейном комплексе науки и индустрии на северо-востоке Парижа охватил 10 тыс. кв. м, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

     В результате пожара пострадали два человека, жертв нет. 

    В настоящий момент огнем охвачены выставочный зал и кинозал музея.

    Крупный пожар в музейном комплексе науки и промышленности Парижа произошел в ночь на четверг. На месте работают более 120 пожарных, возгорание пока не локализовано.

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