​Пожар в музейном комплексе в Париже охватил 10 тыс. квадратных метров

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Пожар в музейном комплексе науки и индустрии на северо-востоке Парижа охватил 10 тыс. кв. м, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В результате пожара пострадали два человека, жертв нет.

В настоящий момент огнем охвачены выставочный зал и кинозал музея.

Крупный пожар в музейном комплексе науки и промышленности Парижа произошел в ночь на четверг. На месте работают более 120 пожарных, возгорание пока не локализовано.