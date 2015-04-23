Пожар в магазине пиротехники в Орле ликвидирован

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В магазине пиротехники в Орле в четверг произошел пожар, после чего там начались взрывы. Сейчас пожар ликвидирован. Как отмечает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ.

"В настоящее время пожар полностью ликвидирован, его общая площадь составила 500 кв м", - сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь орловского губернатора Станислав Рыбаков, отвечая на вопрос ТАСС о том, был ли склад пиротехники в жилом доме нелегальным, ответил: "Возможно".

"В жилом доме хранилась пиротехника", - подтвердила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области Юлия Дорофеева. После того, как следователи осмотрят место взрыва, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Данные о погибших и пострадавших разнятся. Как сообщили ТАСС в территориальном Центре медицины катастроф, общее число пострадавших составляет 17 человек, данные о погибших уточняются.