Пожар в Калифорнии почти потушен

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Природный пожар на севере Калифорнии, признанный самым разрушительным в современной истории этого американского штата, локализован на 95%. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на калифорнийское Управление лесного хозяйства и пожарной охраны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Площадь пожара, который начался 8 ноября в округе Бьютт, составляет более 620 кв. км, пламя уничтожило около 14 тыс. домов. По словам представителей окружного управления шерифа, число погибших при пожаре, получившем имя "Кэмп", составляет не менее 84 человек. Число пропавших без вести при этом за неделю уменьшилось с более чем 1 тыс. до 475 человек. Общее число погибших при пожарах в Калифорнии составляет не менее 87 человек.

"Участок пожара "Кэмп", который до сих пор не локализован, расположен в холмистой местности с крутыми склонами, куда пожарные не могут безопасно добраться из-за сильных дождей", - приводит CNN слова представителя Управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата.

Дожди, пришедшие на север Калифорнии, частично облегчили тушение огня, борьбу с которым ведут более 1,6 тыс. пожарных. Однако в то же время осадки, по словам властей, могут серьезно осложнить дальнейшие поиски тел погибших, так как потоки воды могут смыть останки или же перемешать их с пеплом.