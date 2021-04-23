Пожар в индийской больнице, 13 погибших

По меньшей мере 13 пациентов реанимации погибли в результате пожара, вспыхнувшего в больнице индийского штата Махараштра

По меньшей мере 13 пациентов реанимации погибли в результате пожара, вспыхнувшего в больнице индийского штата Махараштра.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ANI.

По его данным, возгорание произошло в больнице, где проходили лечение люди с коронавирусной инфекцией. Остальные пациенты были переведены в близлежащие медицинские учреждения.

Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы потушить огонь. Причины случившегося выясняются.

21 апреля в другой больнице штата произошла утечка кислорода, которая привела к гибели 22 пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.