​Пожар в химлаборатории университета в Пекине потушен

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Пожарные потушили огонь в химлаборатории пекинского университета Цинхуа, где утром прогремел взрыв, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила администрация учебного заведения, в результате взрыва погиб один научный сотрудник.

Из-за едкого дыма студентов и сотрудников университета просят закрыть окна в находящихся поблизости от химлаборатории корпусах, без необходимости не выходить на улицу и пользоваться внутренними переходами между зданиями.

Во время тушения пожара в лаборатории произошел повторный взрыв. По неподтвержденным данным, в лаборатории могло находиться легковоспламеняющееся вещество - трет-бутиллитий.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и полиция. Власти устанавливают причины взрыва. Университет Цинхуа является одним из самых престижных высших учебных заведений Китая.