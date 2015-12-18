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    ​Пожар в химлаборатории университета в Пекине потушен

    В результате взрыва погиб один научный сотрудник

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Пожарные потушили огонь в химлаборатории пекинского университета Цинхуа, где утром прогремел взрыв, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    Как сообщила администрация учебного заведения, в результате взрыва погиб один научный сотрудник.

    Из-за едкого дыма студентов и сотрудников университета просят закрыть окна в находящихся поблизости от химлаборатории корпусах, без необходимости не выходить на улицу и пользоваться внутренними переходами между зданиями.

    Во время тушения пожара в лаборатории произошел повторный взрыв.  По неподтвержденным данным, в лаборатории могло находиться легковоспламеняющееся вещество - трет-бутиллитий.

    В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и полиция. Власти устанавливают причины взрыва. Университет Цинхуа является одним из самых престижных высших учебных заведений Китая.

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