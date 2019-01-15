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    Пожар в гостинице в Южной Корее: есть погибший и раненые

    Один человек погиб и 19 получили ранения в результате пожара в отеле в южнокорейском городе Чхонан
    © Yonhap

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Один человек погиб и 19 получили ранения в результате пожара в отеле в южнокорейском городе Чхонан.

    Как передаёт Report со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщает агентство Yonhap.

    «Пятидесятитрёхлетний работник отеля был найден мертвым на первом цокольном этаже отеля Ramada Encore Cheonan», - говорится в сообщении местных властей.

    Ещё 19 человек, в том числе четверо пожарных, были доставлены в больницу с отравлением угарным газом. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Некоторые всё ещё находятся без сознания.

    На момент инцидента в здании находились 15 постояльцев и 42 сотрудника отеля. Причина происшествия выясняется.

    Напомним, что ранее в Южной Корее 14 человек пострадали при сходе с рельсов скоростного поезда.

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