Пожар в гостинице в Южной Корее: есть погибший и раненые

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Один человек погиб и 19 получили ранения в результате пожара в отеле в южнокорейском городе Чхонан.
Как передаёт Report со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщает агентство Yonhap.
«Пятидесятитрёхлетний работник отеля был найден мертвым на первом цокольном этаже отеля Ramada Encore Cheonan», - говорится в сообщении местных властей.
Ещё 19 человек, в том числе четверо пожарных, были доставлены в больницу с отравлением угарным газом. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Некоторые всё ещё находятся без сознания.
На момент инцидента в здании находились 15 постояльцев и 42 сотрудника отеля. Причина происшествия выясняется.
Напомним, что ранее в Южной Корее 14 человек пострадали при сходе с рельсов скоростного поезда.
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