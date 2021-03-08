Пожар в центре содержания мигрантов в Йемене: 8 погибших, 170 раненых

По меньшей мере 8 человек погибли и 170 получили ранения в результате пожара, возникшего в центре содержания мигрантов в столице Йемена Сане, контролируем повстанцами-хуситами

По меньшей мере 8 человек погибли и 170 получили ранения в результате пожара, возникшего в центре содержания мигрантов в столице Йемена Сане, контролируем повстанцами-хуситами.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщила в своем Твиттер региональный директор Международной организации по миграции (МОМ) по Ближнему Востоку и Северной Африке Кармела Годо.

"По меньшей мере 8 человек погибли в результате пожара, и число жертв, вероятно, увеличится. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также всем, кто пострадал в результате произошедшего", - сказала она.

Она отметила, что Международная организация по миграции оказывает экстренную медицинскую помощь пострадавшим, из которых более 90 находятся в критическом состоянии.

Причина инцидента пока не установлена.