​Пожар в Бордо уничтожил два миллиона бутылок вина

Пожар на складе вина в пригороде Бордо, принадлежащем компании Sovex Grands Chateaux, уничтожил как минимум два миллиона бутылок вина и другого алкоголя общей стоимостью $12,9 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет издание The Local.

На устранение пожара, начавшегося в четверг по невыясненной причине, ушло порядка 15 часов, в тушении приняли участие около 60 пожарных.

Бордо является крупнейшим винодельческим регионом Франции, здесь производятся одни из самых дорогих вин в мире.