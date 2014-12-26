​Пожар в автобусном парке в Германии нанес ущерб в 10 миллионов евро

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Пожар произошел в автобусном парке к югу от немецкого Ганновера, в результате чего сгорели 25 автобусов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в городе Шпринге. Порядка 350 пожарных приняли участие в тушении пожара. По оценкам полиции, сумма нанесенного ущерба составляет 10 миллионов евро.

Отмечается, что в ночное время парк закрыт, в момент возгорания на его территории никого не было. Пострадавших нет. Полиция ведет расследование случившегося.





