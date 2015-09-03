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    Пожар в аэропорту Домодедово полностью потушен

    Работа воздушной гавани в настоящее время восстановлена в полном объеме

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Пожар в аэропорту Домодедово полностью ликвидирован. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили  в ГУ МЧС по Московской области.

    Из аэропорта были эвакуированы более 3 тыс. человек. По данным пресс-службы МЧС, в аэропорту произошло возгорание кабелей в кабельканалах в багажном отделении на цокольном этаже здания аэровокзала на площади 20 кв. м.

    Из-за случившегося вылет самолетов временно не осуществлялся. На прилет самолетов аэропорт работал без ограничений.

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