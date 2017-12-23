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    Пожар "Томас" признан рекордным по площади в истории Калифорнии

    Остальные пять природных возгораний, бушевавших в штате в течение последних недель, практически полностью локализованы

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Площадь природного пожара, уже более двух недель бушующего на территории Калифорнии, превысила 1106,4 кв. км, он стал крупнейшим в современной истории этого штата. Кеак передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата.

    Пожар, возникший в округе Вентура 4 декабря и получивший имя "Томас", удалось к настоящему моменту локализовать на 65%. Согласно официальной статистике, до этого самым крупным по площади в Калифорнии считался пожар, произошедший недалеко от города Сан-Диего в 2003 году. Он унес жизни 15 человек. "Томас" превзошел этот пожар по площади примерно на 0,5 кв. км.

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