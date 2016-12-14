Пожар на заводе в Китае: 5 человек погибли, 4 пострадали

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Пять человек погибли, еще четверо пострадали в результате пожара на заводе в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в городе Хайян.Пожар вспыхнул на предприятии по производству электроники, расположенном в зоне экономического развития города Хайян. К полуночи огонь был потушен.

Сообщается, что утром в среду пожарные нашли тела пятерых погибших, еще четверо пострадавших были госпитализированы, их жизни вне опасности.

Причины возгорания выясняются.