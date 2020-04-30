Пожар на складе в Южной Корее, около 40 погибших - ФОТО

По меньшей мере 38 рабочих погибли и еще 10 получили ранения в результате пожара на строительной площадке склада недалеко от Сеула.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили пожарные власти Южной Кореи.

Пожар произошел в четырехэтажном здании в Ичхоне днем. Потушить его удалось только к вечеру.

Сообщается, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Предполагается, что возгорание было вызвано взрывом во время строительных работ.

Свидетели происшествия отмечают, что слышали многочисленные взрывы.

"Огонь, похоже, распространился чрезвычайно быстро, и жертвы, по-видимому, вообще не смогли эвакуироваться во время пожара", - заявили пожарные.