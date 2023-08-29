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Пожар на северо-востоке Греции не удается локализовать более 10 дней

Пожар на северо-востоке Греции не удается локализовать более 10 дней Пожарным 11-й день не удается локализовать мощный природный пожар в области Эврос на северо-востоке Греции, огонь постепенно приближается к границе с Турцией
Другие страны
29 августа 2023 г. 15:50
Пожар на северо-востоке Греции не удается локализовать более 10 дней

Пожарным 11-й день не удается локализовать мощный природный пожар в области Эврос на северо-востоке Греции, огонь постепенно приближается к границе с Турцией, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

За десять дней в этом пожаре погиб 21 человек, он стал самым смертоносным в Европе за нынешнее лето.

Огонь тушат 475 пожарных, сто пожарных машин, шесть пожарных самолетов и четыре специализированных вертолета.

По данным Службы по контролю за изменением климата ЕС "Коперник", пожар в Эвросе, начавшийся 19 августа, выжег более 80 тысяч га земли, из-за чего его уже признали одним из крупнейших в Европе за последние годы.

В южной части Греции пожарные пытаются потушить небольшие возгорания у горы Парнита. Там задействованы 260 пожарных и вертолет.

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