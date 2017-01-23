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    Пожар на нефтяном заводе в Японии потушен

    Власти Вакаямы рекомендовали почти трем тысячам жителей Ариты эвакуироваться

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Эвакуированные накануне жители города Арита в японской префектуре Вакаяма смогли cегодня вернуться  в свои дома после того, как пожарным удалось потушить мощный пожар на нефтеочистительном заводе химической корпорации "Тонэн" (TonenGeneral Sekiyu), cообщает Report со ссылкой на Kyodo.

    Пожар вспыхнул накануне в цехе по производству смазочных масел, в связи с чем власти Вакаямы рекомендовали почти трем тысячам жителей Ариты эвакуироваться. Из них были эвакуированы более 500 человек.

    Во время пожара никто не пострадал.

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