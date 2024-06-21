Пожар на ЛЭП в Черногории привел к отключению света в стране и у соседей

Пожар на магистральной линии электропередачи (ЛЭП) в Черногории в пятницу привел к отключению электричества на большей части страны, а также в регионах соседних стран.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила Черногорская система электроснабжения (CEDIS).
Высокие температуры в регионе Западных Балкан к субботе, согласно прогнозам метеорологов, достигнут 40 градусов тепла. Около полудня в пятницу по данным Радио и телевидения Черногории произошел пожар на одной из магистральных ЛЭП.
"Из-за аварии на сетях CEDIS черногорская система электропередачи без питания на почти всей территории Черногории", - сообщила компания.
СМИ соседних Албании и Хорватии, а также Боснии и Герцеговины сообщили об отсутствии электричества в сетях в прилегающих к Черногории и связанных с ней энергетически районах.