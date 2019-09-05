Появились спутниковые снимки С-400, развернутых в Турции - ФОТО

Три пусковые установки российского зенитно-ракетного комплекса С-400, предположительно, развернули на турецкой авиабазе Мюртед в окрестностях Анкары.
Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 29 августа, опубликованные 3 сентября в твиттере израильской компанией ISI.
В комментарии к фотографиям утверждается, что радары С-400 находятся в рабочем режиме, однако пусковые установки системы не заряжены.
В организации предположили, что турецкие военные тестируют обкатку С-400 перед тем, как полностью развернуть зенитно-ракетные установки.
#Iran, Imam #Khomeini #Space Center: Post Cleanup of #Semnan #Safir Launch Pad. pic.twitter.com/xr61klzbTB— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) September 4, 2019
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