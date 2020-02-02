Появились снимки легких, зараженных короновирусом - ФОТО

Китайские медики продемонстрировали снимки легких пациентки, заразившейся коронавирусом 2019 nСоV.

Как передает Report, изображения, опубликованные в журнале Radiology, были получены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины, госпитализированной в китайском городе Ланьчжоу с температурой 39 градусов.

На первом снимке видны помутнения, создающие "эффект матового стекла". На втором, сделанном три дня спустя, можно заметить, что пораженная область расширяется.

"На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019 nСоV", - говорится в публикации.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Предположительный источник инфекции — оптовый рынок морепродуктов Хуанань, хотя некоторые ученые сомневаются в подлинности этой версии.

По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 14,5 тысячи человек, 305 человек умерли.