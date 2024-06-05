Повышенные меры безопасности в Словакии будут действовать до середины июня

Повышенные меры безопасности, введенные в Словакии после покушения на премьер-министра Роберта Фицо, будут действовать как минимум до инаугурации 15 мая избранного президента республики Петера Пеллегрини.

Повышенные меры безопасности, введенные в Словакии после покушения на премьер-министра Роберта Фицо, будут действовать как минимум до инаугурации 15 мая избранного президента республики Петера Пеллегрини.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом по итогам заседания Государственного совета безопасности и правительства страны сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.

"Повышенные меры безопасности будут действовать [в Словакии] как минимум до 15 июня, когда состоится инаугурация избранного президента Петера Пеллегрини, - сказал он. - Мы таким образом сможем реагировать и на иные потенциальные угрозы, которые могут касаться крупных официальных общественных мероприятий".