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    Повторные толчки разрушили дорогу в итальянский Аматриче

    Дорога была основной транспортной артерией, которой пользовались спасатели и медики для оказания помощи пострадавшим от стихии

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Сильные повторные толчки разрушили главную дорогу в итальянский город Аматриче, серьезно пострадавший от землетрясения за несколько дней до этого.

    Как сообщает Report со ссылкой на bbc, дорога была основной транспортной артерией, которой пользовались спасатели и медики для оказания помощи пострадавшим от стихии. 

    Ранним утром в пятницу был зарегистрирован очередной подземный толчок магнитудой 4,7 баллов. В результате дорожное полотно было серьезно повреждено.

    В пострадавших районах объявлено чрезвычайное положение.

    По последним данным, число погибших в результате стихийного бедствия достигло 268. В больницах остаются 387 пострадавших в результате подземных толчков.

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