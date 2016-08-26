Повторные толчки разрушили дорогу в итальянский Аматриче

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Сильные повторные толчки разрушили главную дорогу в итальянский город Аматриче, серьезно пострадавший от землетрясения за несколько дней до этого.

Как сообщает Report со ссылкой на bbc, дорога была основной транспортной артерией, которой пользовались спасатели и медики для оказания помощи пострадавшим от стихии.

Ранним утром в пятницу был зарегистрирован очередной подземный толчок магнитудой 4,7 баллов. В результате дорожное полотно было серьезно повреждено.

В пострадавших районах объявлено чрезвычайное положение.

По последним данным, число погибших в результате стихийного бедствия достигло 268. В больницах остаются 387 пострадавших в результате подземных толчков.