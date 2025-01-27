Повстанцы заявили о захвате города Гома на востоке ДРК

Повстанческая группировка "Движение 23 марта" (М23) захватила город Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Повстанческая группировка "Движение 23 марта" (М23) захватила город Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ее лидера.

По его словам, город Гома взят 26 января отрядами М23. Он заявил, что правительственные войска ДРК, находящиеся в Гоме и его окрестностях, должны в понедельник сложить оружие до 03:00 по местному времени (05:00 по бакинскому времени).

Официального подтверждения этой информации из правительственных источников ДРК нет.

Гома является столицей провинции Северное Киву и находятся на границе с Руандой. Население города достигает 2 млн человек. Правительство ДРК обвиняет Руанду в оказании военной помощи повстанцам.