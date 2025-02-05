Повстанцы захватили город Ньябибве на востоке ДР Конго

Повстанцы группировки "Движение 23 марта" (М23) при поддержке армии Руанды захватили город Ньябибве на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), приблизившись к стратегически важному аэропорту столицы провинции Южное Киву Букаву.

Повстанцы группировки "Движение 23 марта" (М23) при поддержке армии Руанды захватили город Ньябибве на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), приблизившись к стратегически важному аэропорту столицы провинции Южное Киву Букаву.

Как передает Report , об этом сообщил новостной портал Actualite .

"Город Ньябибве пал после ожесточенных боев между отрядами М23 и конголезскими правительственными войсками, которых поддерживали ополченцы, - приводит портал данные одной из действующих в регионе гуманитарных организаций. - Всё говорит о том, что повстанцы намерены продолжать наступление".

Наступление на Ньябибве началось на рассвете, к полудню повстанцы вошли в центр города. Боевые действия велись, несмотря на объявленный группировкой сутки назад режим прекращения огня.

Захват Ньябибве вызвал озабоченность миссии ООН по стабилизации в ДРК, так как повстанцы продолжили продвижение к стратегически важному аэропорту, через который проходит поток гуманитарных и иных грузов. Аэропорт расположен в населенном пункте Кавуму, на его территории развернуты подразделения миротворцев ООН.