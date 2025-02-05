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Повстанцы захватили город Ньябибве на востоке ДР Конго

Повстанцы захватили город Ньябибве на востоке ДР Конго Повстанцы группировки "Движение 23 марта" (М23) при поддержке армии Руанды захватили город Ньябибве на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), приблизившись к стратегически важному аэропорту столицы провинции Южное Киву Букаву.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 22:31
Повстанцы захватили город Ньябибве на востоке ДР Конго

Повстанцы группировки "Движение 23 марта" (М23) при поддержке армии Руанды захватили город Ньябибве на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), приблизившись к стратегически важному аэропорту столицы провинции Южное Киву Букаву.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Actualite.

"Город Ньябибве пал после ожесточенных боев между отрядами М23 и конголезскими правительственными войсками, которых поддерживали ополченцы, - приводит портал данные одной из действующих в регионе гуманитарных организаций. - Всё говорит о том, что повстанцы намерены продолжать наступление".

Наступление на Ньябибве началось на рассвете, к полудню повстанцы вошли в центр города. Боевые действия велись, несмотря на объявленный группировкой сутки назад режим прекращения огня.

Захват Ньябибве вызвал озабоченность миссии ООН по стабилизации в ДРК, так как повстанцы продолжили продвижение к стратегически важному аэропорту, через который проходит поток гуманитарных и иных грузов. Аэропорт расположен в населенном пункте Кавуму, на его территории развернуты подразделения миротворцев ООН.

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