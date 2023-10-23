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Повстанцы захватили город на востоке ДР Конго

Повстанцы захватили город на востоке ДР Конго Повстанцы из группировки "Движение 23 марта" ("М23") захватили на востоке Демократической Республики Конго (ДР) город Китшанга, расположенный на территории провинции Северное Киву.
Другие страны
23 октября 2023 г. 11:42
Повстанцы захватили город на востоке ДР Конго

Повстанцы из группировки "Движение 23 марта" ("М23") захватили на востоке Демократической Республики Конго (ДР) город Китшанга, расположенный на территории провинции Северное Киву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

"Повстанцы вошли в Китшангу, мы пытаемся вернуть город под свой контроль", - цитирует оно своего собеседника из состава сил безопасности Конго.

Боевые действия возобновились в Северном Киву три недели назад после почти шестимесячного перемирия, установленного между повстанцами и правительственными силами.

Повстанцы из "М-23" предприняли наступление на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить несколько городов и поселков в провинции Северное Киву. Власти республики обвиняют Руанду в поддержке боевиков. Группировка "Движение 23 марта" была образована в 2012 году дезертирами из конголезских ВС.

В ДР Конго 20 декабря состоятся президентские, парламентские и местные выборы. Действующий глава государства Феликс Чисекеди добивается переизбрания на второй срок.

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Версия на английском языке Rebels capture town in eastern DR Congo

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