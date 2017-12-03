Повстанцы в Йемене захватили здание местного телеканала

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Повстанцы движения "Ансаруллах" (хуситы) захватили здание телеканала Yemen El-Yevm, принадлежащего экс-президенту Али Абдуллаху Салиху, и взяли в заложники сотрудников телестанции.

Как передает Report, об этом сoобщил Anadolu.

В результате перестрелки с охраной хуситам удалось ворваться в здание телеканала, сообщил сотрудник Yemen El-Yevm. По его словам, повстанцы взяли в заложники некоторых сотрудников телеканала, погибших нет.

Сайт Yemen El-Yevm сообщает, что вещание телеканала приостановлено.

Хуситы также взяли под контроль интернет-провайдера Yemen.Net и ограничили доступ к новостным порталам, принадлежащим экс-президенту Али Абдуллаху Салиху.