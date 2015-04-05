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    ​Повстанцы в Йемене предложили начать мирные переговоры

    “У нас нет никаких условий, кроме прекращению агрессии и начала переговорного процесса”

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Хуситы в Йемене готовы сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта сразу после прекращения авиаударов со стороны коалиции во главе с Саудовской Аравией.

    Как передает Report, об этом Reuters сообщил глава политбюро хоуситского движения "Ансар Алла" Салих ас-Саммад.

    "У нас нет никаких условий, кроме прекращению агрессии и начала переговорного процесса", — подчеркнул ас-Саммад. Он предложил транслировать переговорный процесс по телевидению, чтобы народ Йемена знал, "кто препятствует разрешению конфликта".

    При этом ас-Саммад отметил, что хуситы выступают против возвращения в страну президента Абд Раббу Мансура Хади.

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