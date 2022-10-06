Повстанцы Тыграя дали согласие на мирные переговоры с правительством Эфиопии

Руководство повстанцев в штате Тыграй дало в среду согласие на предложение Африканского союза (АС) начать в ближайшие выходные дни мирные переговоры с федеральным правительством Эфиопии.

Руководство повстанцев в штате Тыграй дало в среду согласие на предложение Африканского союза (АС) начать в ближайшие выходные дни мирные переговоры с федеральным правительством Эфиопии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters .

В среду федеральное правительство Эфиопии официально объявило, что также согласно на предложенные Африканским союзом мирные переговоры с повстанцами Тыграя.

Отметим, что Африканский союз в качестве посредника направил 1 октября властям Эфиопии и руководству повстанцев Тыграя письмо, в котором пригласил их приступить 8-9 октября к мирным переговорам. В качестве места их проведения АС назвал Южно-Африканскую Республику. Африканский союз в течение двух последних лет выступает посредником в контактах между федеральными властями Эфиопии и повстанцами Тыграя. Пока еще не ясно, будет ли выдержан предложенный АС график или переговоры начнутся позднее указанного срока.