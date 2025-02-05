Повстанцы М23 наступают на востоке ДР Конго

Группировка "Движение 23 марта" (М23), которая на этой неделе объявила в одностороннем порядке режим прекращения огня в Демократической Республике Конго, тем не менее, не прекратила наступать.

Группировка "Движение 23 марта" (М23), несмотря на объявленный ею же режим прекращения огня в Демократической Республике Конго, тем не менее, не прекратила наступать.

Как передает Report, об этом передает AP со ссылкой на сообщения местных жителей.

Согласно их данным, отряды М23 вошли в город Ньябибве, который находится в 96 км к северу от Букаву - столицы провинции Южное Киву.

AP напоминает, что в М23 заявляли о нежелании захватывать Букаву и другие территории, но обещали дойти до столицы ДРК Киншасы в случае неконструктивной позиции конголезского правительства.

Отметим, что 4 февраля стало известно, что М23, которая при поддержке руандийской армии захватила Гому - административный центр провинции Северное Киву, ввела режим прекращения огня в связи с гуманитарным кризисом. По некоторым данным, в Гоме погибли 2 тысячи человек. Однако власти ДРК назвали такие сообщения ложными; ООН также сообщала о тяжелых боях в регионе.

По оценкам ООН, М23 поддерживают 4 тысячи руандийских военных. Также на востоке ДРК присутствуют и помогают правительственным силам несколько тысяч военных Бурунди, у которых напряженные отношения с Руандой.