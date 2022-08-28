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Повстанцы из Тыграя захватили город на севере Эфиопии

Повстанцы из Тыграя захватили город на севере Эфиопии Повстанческие отряды в штате Тыграй на севере Эфиопии захватили стратегически важный город Кобо, расположенный в соседнем штате Амхара.
Другие страны
28 августа 2022 г. 23:44
Повстанцы из Тыграя захватили город на севере Эфиопии

Повстанческие отряды в штате Тыграй на севере Эфиопии захватили стратегически важный город Кобо, расположенный в соседнем штате Амхара.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Tigrai TV, имеющий связи с мятежниками из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

По его данным, в ходе контратаки силы Тыграя установили в последние трое суток контроль над Кобе. Захвачен также ряд других населенных пунктов, находящихся на территории Амхары южнее административной границы Тыграя, сообщает телеканал. Официального подтверждения данной информации от властей Амхары и федерального правительства Эфиопии не поступало.

Правительство Эфиопии и руководство повстанцев Тыграя обменялись 24 августа обвинениями в нарушении существовавшего между ними с минувшей весны гуманитарного перемирия и прекращения огня. Согласно поступающей информации, бои в последние дни велись на юге Тыграя и на севере Амхары.

Власти страны объявили 24 марта о введении на севере страны, включая штат Тыграй, бессрочного гуманитарного перемирия и прекращения огня с целью обеспечить беспрепятственное поступление помощи всем пострадавшим от военных действий в этой части страны. На следующий день руководство НФОТ сообщило, что приняло предложение федерального правительства Эфиопии и присоединилось к бессрочному гуманитарному перемирию. Однако никаких формальных документов, в связи с этим подписано не было.

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