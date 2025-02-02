Повстанцы из М23 потребовали прямого диалога с правительством ДРК

Повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23), действующие на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), потребовали от конголезского правительства начать с ними прямой диалог.

Повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23), действующие на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), потребовали от конголезского правительства начать с ними прямой диалог.

Как передает Report со ссылкой на газету The New Times , об этом заявил представитель М23 Лоуренс Канюка.

"Мы повторяем наш призыв к искреннему и прямому диалогу с режимом Киншасы для устранения коренных причин конфликта и установления прочного мира в нашей стране", - приводит выдержки из его заявления газета. Канюка отметил, что повстанцы привержены "мирному решению" конфликта, который длится более 30 лет.