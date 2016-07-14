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    Повреждение самолетов в аэропорту Минска не повлияет на график полетов

    В среду в минском аэропорту из-за непогоды были повреждены восемь самолетов, два из них столкнулись на стоянке

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Повреждение самолетов белорусской авиакомпании "Белавиа" вследствие погодных катаклизмов не повлияет на график выполнения полетов.

    Как передает Report, об этом сообщил в четверг РИА Новости заместитель генерального директора авиакомпании Игорь Чергинец.

    В среду в минском аэропорту из-за непогоды были повреждены восемь самолетов, два из них столкнулись на стоянке. Часть поврежденных воздушных судов принадлежит "Белавиа".

    "Повреждения, конечно, есть, но на график полетов это не повлияет", - сообщил собеседник агентства.

    Он отметил, что "полеты по всем маршрутам будут выполнены по плану", уточнив, что у "Белавиа" для этого достаточно исправных самолетов.

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