Поверенный в делах Турции вызван в МИД ФРГ

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вызвал поверенного в делах Турции в ФРГ на разговор в связи с арестами членов прокурдской оппозиционной Партии демократии народов в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в ведомстве сообщили, что ночные аресты политиков прокурдской ПДН повлекут обострение ситуации.

Как уточнили в МИД ФРГ, никто не ставит под сомнение право Турции противостоять угрозе терроризма, но "это не может быть оправданием для того, чтобы заставить молчать оппозицию или вообще отправить ее за решетку".

Напомним, вчера вечером в Турции были задержаны двое сопредседателей ПДН, а также 11 депутатов от этой партии.