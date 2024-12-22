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Поверенный в делах Турции: Эрдоган может посетить Сирию вслед за главой МИД

Поверенный в делах Турции: Эрдоган может посетить Сирию вслед за главой МИД Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Сирию вслед за главой МИД Хаканом Фиданом.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 11:27
Поверенный в делах Турции: Эрдоган может посетить Сирию вслед за главой МИД

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Сирию вслед за главой МИД Хаканом Фиданом.

Как передает Report, об этом сообщил временный поверенный в делах Турции в Дамаске Бурхан Кёроглу.

"После министра иностранных дел наш президент также думает посетить Дамаск", - сказал дипломат.

Он выразил надежду, что отношения между Турцией и Сирией в новый период будут схожими со связями во времена Османской империи.

Отметим, что Эрдоган в минувшую пятницу сообщил журналистам, что глава МИД в ближайшее время посетит Дамаск. До этого в Сирию ездил глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

По словам турецкого лидера, Турция окажет помощь новым сирийским властям в создании институтов власти, подготовке конституции и начала консультации по этим вопросам с их лидером Ахмедом аш-Шараа (известен под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани).

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin müvəqqəti işlər vəkili: Ərdoğanın Suriyaya səfəri gözlənilir

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