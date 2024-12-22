Поверенный в делах Турции: Эрдоган может посетить Сирию вслед за главой МИД

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Сирию вслед за главой МИД Хаканом Фиданом.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Сирию вслед за главой МИД Хаканом Фиданом.

Как передает Report, об этом сообщил временный поверенный в делах Турции в Дамаске Бурхан Кёроглу.

"После министра иностранных дел наш президент также думает посетить Дамаск", - сказал дипломат.

Он выразил надежду, что отношения между Турцией и Сирией в новый период будут схожими со связями во времена Османской империи.

Отметим, что Эрдоган в минувшую пятницу сообщил журналистам, что глава МИД в ближайшее время посетит Дамаск. До этого в Сирию ездил глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

По словам турецкого лидера, Турция окажет помощь новым сирийским властям в создании институтов власти, подготовке конституции и начала консультации по этим вопросам с их лидером Ахмедом аш-Шараа (известен под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани).