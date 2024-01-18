Поучающие весь мир США не просто не отказались от смертной казни, но и превратили это в пытку

Применение удушающего азотного газа рассматривается как форма пытки, приравненная к бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания в соответствии с международным правом прав человека.

Применение азотного газа должно рассматриваться как форма пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание. Между тем именно таким образом предполагается казнить на следующей неделе осужденного Кеннета Юджина Смита в штате Алабама.

Как сообщает Report со ссылкой на мировые СМИ, с резкой критикой этого выступили и международные организации, в том числе пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Она заявила, что заключенный Смит уже раз претерпел жесткое обращение, когда в 2022 году власти Алабамы пытались казнить его с применением смертельной инъекции.

Офис Верховного комиссара ООН по правам человека заявил, что даже в ветеринарии протокол по усыплению азотным газом проводится с предварительной седацией. Для Смита подобная седация не предусмотрена, что можно считать проявлением особой жестокости. Тем более, что азотный газ никогда не использовался в США для казни людей, и подобный эксперимент может быть сопряжен с особыми страданиями.

"Смертная казнь несовместима с основополагающим правом на жизнь. Отсутствуют доказательства того, что она сдерживает преступность, но она создает неприемлемый риск казни невинных людей. Вместо того чтобы изобретать новые способы применения смертной казни, мы призываем все государства ввести мораторий на ее применение в качестве шага к всеобщей отмене", - заключила Равина Шамдасани.

Подобный способ смертной казни напоминает о газовых камерах Третьего рейха, считают эксперты. США - одна из немногих стран, относящих себя к демократическим, где смертная казнь продолжает применяться. При этом каждый штат, где высшая мера наказания разрешена, приводит ее в исполнение по-своему. Иногда при исполнении приговора возникают технические проблемы и приговоренный мучается в агонии некоторое время.

Как пишет Associated Press, такой вид казни разрешен в трех штатах США, но никогда не применялся. При азотной гипоксии человека заставляют дышать инертным газом, при этом человек умирает от постепенного лишения кислорода, а не от удушья.