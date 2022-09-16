Потушен пожар в 200-метровом небоскребе в Китае

Пожар, охвативший небоскреб в китайском городе Чанша, потушен. За 20 минут здание полностью сгорело.

Пожар, охвативший небоскреб в китайском городе Чанша, потушен. За 20 минут здание полностью сгорело.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Число жертв может исчисляться в несколько сотен человек.

13.32

Сильный пожар охватил в пятницу небоскреб в китайском городе Чанша (провинция Хунань, Центральный Китай).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая, пламя охватило больше десяти этажей.

На место прибыли пожарные и представители экстренных служб. Высота здания превышает 200 метров. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.