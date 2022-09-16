Потушен пожар в 200-метровом небоскребе в Китае

Пожар, охвативший небоскреб в китайском городе Чанша, потушен. За 20 минут здание полностью сгорело.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Число жертв может исчисляться в несколько сотен человек.
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Сильный пожар охватил в пятницу небоскреб в китайском городе Чанша (провинция Хунань, Центральный Китай).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая, пламя охватило больше десяти этажей.
На место прибыли пожарные и представители экстренных служб. Высота здания превышает 200 метров. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.