Потребности Украины во внешнем финансировании в 2025 году составят $41,6 млрд

Потребности Украины во внешнем финансировании в 2025 году составят 41,6 млрд долларов, что на 15,6 млрд долларов выше, чем ожидалось ранее.

Потребности Украины во внешнем финансировании в 2025 году составят 41,6 млрд долларов, что на 15,6 млрд долларов выше, чем ожидалось ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейдерс в Европарламенте на слушаниях в рамках экстренно созванной краткой сессии для утверждения механизма кредитования Украины странами Группы семи.

"Нехватка финансирования Украины в 2025 году достигнет 41,5 млрд долларов, то есть на 15,6 млрд долларов больше, чем предполагалось ранее", - заявил Рейндерс.

Страны G7 выделят 45 млрд евро, из которых ЕС внесет 35 млрд.

Погашать этот кредит предполагается за счет отнятых у России доходов от реинвестирования замороженных активов.

По его словам, ЕС уже потратил на Украину 120 млрд евро, включая 25 млрд по линии макрофинансовой поддержки.

"Эта помощь Евросоюза стала системой жизнеобеспечения для Украины, чтобы она смогла выдержать условия военного конфликта", - добавил он.