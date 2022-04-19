Поток нелегальных мигрантов из Мексики в США достиг 22-летнего максимума

В марте границу США с территории Мексики незаконно пересекли 209 906 раз. Это стало максимумом с марта 2000 года, когда число нелегальных пересечений границы достигало 220 063.

В марте границу США с территории Мексики незаконно пересекли 209 906 раз. Это стало максимумом с марта 2000 года, когда число нелегальных пересечений границы достигало 220 063.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные погранслужбы США.

Американские власти ожидают дальнейшего роста числа мигрантов в связи с планируемой отменой норматива (так называемого Раздела 42), позволявшего не пускать в страну большинство просителей убежища. Эта мера была введена на фоне пандемии коронавируса, ее планируется отменить с 23 мая.

За 2021 год пограничники США задержали на границе с Мексикой рекордное количество мигрантов — более 2 млн. В начале апреля Белый дом объявил о намерении отменить действие Раздела 42 из свода законов, принятых при администрации Дональда Трампа. Некоторые американские политики опасаются, что это может спровоцировать хаос на мексиканской границе.