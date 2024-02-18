О нас

Поток мигрантов к побережью Средиземного моря через Нигер значительно увеличился

Поток мигрантов к побережью Средиземного моря через Нигер значительно увеличился Поток мигрантов из многочисленных стран Африки, которые пытаются через Нигер добраться до побережья Средиземного моря, существенно увеличился после того, как нигерские власти вышли в ноябре 2023 года из соглашения с Евросоюзом о контроле над транзитом чер
Другие страны
18 февраля 2024 г. 21:55
Поток мигрантов к побережью Средиземного моря через Нигер значительно увеличился

Поток мигрантов из многочисленных стран Африки, которые пытаются через Нигер добраться до побережья Средиземного моря, существенно увеличился после того, как нигерские власти вышли в ноябре 2023 года из соглашения с Евросоюзом о контроле над транзитом через африканскую страну нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщила Международная организация по миграции (МOM).

"С декабря 2023 года потоки мигрантов, движущихся с юга на север через Нигер, продолжают увеличиваться. Количество мигрантов, использовавших проходящий на севере Нигера транспортный коридор через пустыню Сахару, увеличилось за три последних месяца на 50%".

МОМ не приводит конкретных данных по числу мигрантов, но замечает, что граждане Нигерии составляют большинство в идущем через Нигер потоке тех, кто пытается добраться до побережья Средиземного моря.

Нигер и Евросоюз подписали в 2015 году миграционное соглашение, которое многократно ограничило поток мигрантов через африканскую страну. Однако минувшей осенью Нигер вышел из него после того, как Евросоюз ввел санкции по причине произошедшего в Нигере военного переворота и захвата власти военными.

На северо-востоке Нигера лежит один из главных нелегальных путей из Центральной и Западной Африки, которым пользуются подпольные синдикаты для доставки за крупную плату мигрантов к побережью Ливии. Оттуда они пытаются добраться через Средиземное море в Евросоюз.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Niger vasitəsilə Aralıq dənizi sahillərinə miqrant axını xeyli artıb

Самое читаемое

В Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
ФотоВ Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
13 февраля 2024 г. 19:44
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
16 февраля 2024 г. 16:21
Подозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
ФотоПодозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
14 февраля 2024 г. 15:11
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
15 февраля 2024 г. 10:37
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
В Гедабее в доме произошел взрыв, есть пострадавший
В Гедабее в доме произошел взрыв, есть пострадавший
13 февраля 2024 г. 18:00
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
16 февраля 2024 г. 03:36
В Баку в частном жилом доме обнаружены тела двух человек
В Баку в частном жилом доме обнаружены тела двух человек
13 февраля 2024 г. 20:05
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi