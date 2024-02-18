Поток мигрантов к побережью Средиземного моря через Нигер значительно увеличился

Поток мигрантов из многочисленных стран Африки, которые пытаются через Нигер добраться до побережья Средиземного моря, существенно увеличился после того, как нигерские власти вышли в ноябре 2023 года из соглашения с Евросоюзом о контроле над транзитом через африканскую страну нелегальных мигрантов.
Как передает
"С декабря 2023 года потоки мигрантов, движущихся с юга на север через Нигер, продолжают увеличиваться. Количество мигрантов, использовавших проходящий на севере Нигера транспортный коридор через пустыню Сахару, увеличилось за три последних месяца на 50%".
МОМ не приводит конкретных данных по числу мигрантов, но замечает, что граждане Нигерии составляют большинство в идущем через Нигер потоке тех, кто пытается добраться до побережья Средиземного моря.
Нигер и Евросоюз подписали в 2015 году миграционное соглашение, которое многократно ограничило поток мигрантов через африканскую страну. Однако минувшей осенью Нигер вышел из него после того, как Евросоюз ввел санкции по причине произошедшего в Нигере военного переворота и захвата власти военными.
На северо-востоке Нигера лежит один из главных нелегальных путей из Центральной и Западной Африки, которым пользуются подпольные синдикаты для доставки за крупную плату мигрантов к побережью Ливии. Оттуда они пытаются добраться через Средиземное море в Евросоюз.