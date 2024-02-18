Поток мигрантов к побережью Средиземного моря через Нигер значительно увеличился

Поток мигрантов из многочисленных стран Африки, которые пытаются через Нигер добраться до побережья Средиземного моря, существенно увеличился после того, как нигерские власти вышли в ноябре 2023 года из соглашения с Евросоюзом о контроле над транзитом чер

Поток мигрантов из многочисленных стран Африки, которые пытаются через Нигер добраться до побережья Средиземного моря, существенно увеличился после того, как нигерские власти вышли в ноябре 2023 года из соглашения с Евросоюзом о контроле над транзитом через африканскую страну нелегальных мигрантов.

Как передает Report , об этом сообщила Международная организация по миграции (МOM).

"С декабря 2023 года потоки мигрантов, движущихся с юга на север через Нигер, продолжают увеличиваться. Количество мигрантов, использовавших проходящий на севере Нигера транспортный коридор через пустыню Сахару, увеличилось за три последних месяца на 50%".

МОМ не приводит конкретных данных по числу мигрантов, но замечает, что граждане Нигерии составляют большинство в идущем через Нигер потоке тех, кто пытается добраться до побережья Средиземного моря.

Нигер и Евросоюз подписали в 2015 году миграционное соглашение, которое многократно ограничило поток мигрантов через африканскую страну. Однако минувшей осенью Нигер вышел из него после того, как Евросоюз ввел санкции по причине произошедшего в Нигере военного переворота и захвата власти военными.

На северо-востоке Нигера лежит один из главных нелегальных путей из Центральной и Западной Африки, которым пользуются подпольные синдикаты для доставки за крупную плату мигрантов к побережью Ливии. Оттуда они пытаются добраться через Средиземное море в Евросоюз.