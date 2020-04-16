Потерявший работу из-за коронавируса стал миллионером

Житель австралийского города Аделаида, уволенный с работы из-за эпидемии коронавируса, выиграл в лотерею более трех миллионов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Daily Star.

После увольнения мужчина купил лотерейный билет, который оказался выигрышным.

"Я проверил мой онлайн-счет прошлым вечером и увидел, что выиграл. Я разбудил жену, чтобы сообщить ей, и она закричала", - вспоминает он.

Теперь он будет получать по 12 800 долларов США в месяц в течение следующих 20 лет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.