СМИ: Потерпевший в Бразилии крушение самолет был исправен

Разбившийся в Бразилии самолет не подавал сигнала бедствия и был исправен, поскольку допущен до полетов.
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"Согласно данным ВВС (Бразилии - ред.), до 13:20 полет проходил нормально. С 13:21 самолет перестал выходить на связь, судно не подавало сигнала бедствия и не сообщало о неблагоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении.
По данным авиакомпании, самолет был допущен к полетам без каких-либо ограничений. При этом уточняется, что на борту был 61 человек, а не 62 человека. Среди них - 4 члена экипажа и 57 пассажиров.