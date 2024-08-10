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СМИ: Потерпевший в Бразилии крушение самолет был исправен

СМИ: Потерпевший в Бразилии крушение самолет был исправен Разбившийся в Бразилии самолет не подавал сигнала бедствия и был исправен, поскольку допущен до полетов.
Другие страны
10 августа 2024 г. 02:51
СМИ: Потерпевший в Бразилии крушение самолет был исправен

Разбившийся в Бразилии самолет не подавал сигнала бедствия и был исправен, поскольку допущен до полетов.

Как передает Report, об этом сообщает портал G1.

"Согласно данным ВВС (Бразилии - ред.), до 13:20 полет проходил нормально. С 13:21 самолет перестал выходить на связь, судно не подавало сигнала бедствия и не сообщало о неблагоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, самолет был допущен к полетам без каких-либо ограничений. При этом уточняется, что на борту был 61 человек, а не 62 человека. Среди них - 4 члена экипажа и 57 пассажиров.

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