СМИ: Потерпевший в Бразилии крушение самолет был исправен

Разбившийся в Бразилии самолет не подавал сигнала бедствия и был исправен, поскольку допущен до полетов.

Разбившийся в Бразилии самолет не подавал сигнала бедствия и был исправен, поскольку допущен до полетов.

Как передает Report , об этом сообщает портал G1.

"Согласно данным ВВС (Бразилии - ред.), до 13:20 полет проходил нормально. С 13:21 самолет перестал выходить на связь, судно не подавало сигнала бедствия и не сообщало о неблагоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, самолет был допущен к полетам без каких-либо ограничений. При этом уточняется, что на борту был 61 человек, а не 62 человека. Среди них - 4 члена экипажа и 57 пассажиров.