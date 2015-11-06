Потерпел аварию вертолет чешских ВВС на маневрах НАТО в Испании

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Испании в четверг потерпел аварию вертолет чешских ВВС, принимавший участие в учениях НАТО, пять человек госпитализированы, сообщил пражский сайт Ceske noviny со ссылкой на военное ведомство.

"В Испании в четверг во время учений Североатлантического альянса потерпел аварию вертолет чешских вооруженных сил, — говорится в сообщении. — На его борту находились 11 военнослужащих и пять членов экипажа. В результате аварии ранения получили пять человек, но их жизнь не находится под угрозой".

О подробностях происшествия пока не сообщается.