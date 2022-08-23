Потери ВС России в Украине за сутки составили 150 человек

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военнослужащих

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 45 550 человек.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 23 августа ориентировочно составили: личного состава - около 45550 (+150) человек ликвидировано;

танков - 1921 (+2); боевых бронированных машин - 4238 (+8); артиллерийских систем - 1033 (+1); РСЗО - 266 (+0); средства ПВО - 146 (+1); самолетов - 234 (+0); вертолетов - 198 (+0); беспилотников оперативно-тактического уровня - 817 (+2); крылатые ракеты - 195 (+1);

корабли / катера - 15 (+0); автомобильной техники и автоцистерн - 3150 (+1); специальной техники - 99 (+0).