​Потери Украины от блокирования РФ поставок кондитерских изделий в Азию составят $200 млн

Баку. 11 Апреля. REPORT.AZ/ Полная блокировка Россией транзита украинских кондитерских изделий в Азию приведет к потере страной 200 млн долл. экспортной выручки.

Как передает Report, об этом сообщил УНИАН президент ассоциации Александр Балдынюк.

В консалтинговом агентстве «Украгроконсалт» при этом отметили, что для сохранения валютной выручки украинским кондитерам придется просчитывать альтернативные пути доставки. В том числе необходимо рассмотреть вариант Транскаспийского международного транспортного маршрута в обход России.

«Независимо от того, кто ввел запрет на транзит, украинские кондитеры, как минимум, временно потеряли рынки Средней Азии на время нахождения новых возможных путей доставки своей продукции (при этом с ее удорожанием). В этой связи актуальным для кондитеров является лоббирование альтернативных путей доставки с использованием Нового Шелкового пути», — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что 9 апреля Россия заблокировала транзит всех украинских грузов через свою территорию. При этом для для«кондитерки» транзит закрыт окончательно.

6 апреля сообщалась, что Россия блокирует транзит украинских конфет в Азербайджан. Москва объясняет свои действия тем, что транзит запрещен из-за санитарного эмбарго.