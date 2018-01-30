Потери США в Афганистане выросли за год на треть

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Боевые потери США в Афганистане выросли примерно на треть за 12 месяцев в связи с увеличением интенсивности американских военных операций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Wall Street Journal.

В течение 12 месяцев по ноябрь 2017 года включительно потери США в Афганистане составили 141 человек: 14 военнослужащих были убиты в боях, а 127 получили ранения.

Cуммарный показатель вырос на 35% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, завершившимся в ноябре 2016 года.

США воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось, по оценкам Пентагона, уже примерно в $680 млрд. В ходе этой кампании погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.