Потери Сирии от ударов по нефтегазовым объектам составляют 1,7 млрд. долларов

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Потери Сирии от авиаударов сил международной коалиции, разрушивших ряд нефтегазовых объектов страны, составляют минимум 1,7 миллиарда долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этим говорится в письме постоянного представительства этой страны при ООН генеральному секретарю и председателю Совета Безопасности всемирной организации.

В письме, опубликованном в среду в системе документов ООН, перечислен ущерб, понесенный от бомбардировок коалиции за 2014, 2015 и 2016 год (до 31 марта 2016 г). Помимо прямых потерь от разрушений объектов и административных зданий, указаны и косвенные - от задержки добычи, нефтяных и газовых пожаров. При этом, речь идет только о случаях, "когда имелась возможность оценить" стоимость потерь. В общей сложности, ущерб, нанесенный силами коалиции с начала операции, оценен в 1,77 миллиарда долларов.