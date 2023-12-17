Потери ЦАХАЛ в секторе Газа превысили 450 военных

Общее число погибших израильских военных с начала нового обострения палестино-израильского конфликта превысило 450. Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли за минувшие сутки в боях в секторе Газа.

Общее число погибших израильских военных с начала нового обострения палестино-израильского конфликта превысило 450.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, за минувшие сутки погибли двое израильских военнослужащих - сержант Джозеф Авнер Доран и старшина Шалев Зальцман. Количество погибших солдат в ходе боевых действий против ХАМАС с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 121. При этом общее число погибших израильских военных с начала нового обострения палестино- израильского конфликта уже превысило 450.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.