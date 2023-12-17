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Потери ЦАХАЛ в секторе Газа превысили 450 военных

Потери ЦАХАЛ в секторе Газа превысили 450 военных Общее число погибших израильских военных с начала нового обострения палестино-израильского конфликта превысило 450. Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли за минувшие сутки в боях в секторе Газа.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 09:51
Потери ЦАХАЛ в секторе Газа превысили 450 военных

Общее число погибших израильских военных с начала нового обострения палестино-израильского конфликта превысило 450.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, за минувшие сутки погибли двое израильских военнослужащих - сержант Джозеф Авнер Доран и старшина Шалев Зальцман. Количество погибших солдат в ходе боевых действий против ХАМАС с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 121. При этом общее число погибших израильских военных с начала нового обострения палестино- израильского конфликта уже превысило 450.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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